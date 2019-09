DAZN, Conte: "Derby vinto grande gioia, Lukaku può migliorare ancora"

Antonio Conte ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post partita di Milan-Inter, match vinto dai nerazzurri per 2-0:

Comincia ad esserci più consapevolezza, inizia ad essere l'Inter di Conte?

"Iniziamo a dire che era un derby, che non sono partite mai facili da vincere. Si affrontano sempre squadre forti e titolate come lo sono Inter e Milan. C'è soddisfazione, i ragazzi hanno giocato una buonissima partita sotto tutti i punti di vista. Venivamo da una brutta prestazione in Champions, che però alla fine ci ha dato ancora più carica per il derby. Sono contento per i giocatori e i tifosi, il derby è sempre il derby".

Lukaku può dare ancora di più?

"Assolutamente, l'ho detto anche a lui. È un ragazzo di 26 che se lavorato bene è un giocatore per me molto importante. Lo stesso Lautaro che ha 22 anni può migliorare, io tramite il lavoro devo migliorare i miei calciatori. Da parte loro sto trovando grande disponibilità e io sono molto contento. Sono felice per l'inizio in campionato, meno per la Champions ma quella partita ci ha dato la carica".

Possiamo dire pace fatta fra Brozovic e Lukaku.

"Ad averne di problemi come Brozovic e Lukaku. Mi arrabbio con loro perché in campo devono essere più smaliziati. Questo è un gruppo sano che ha voglia, hanno piacere a stare insieme. Ben venga se ci sono discussioni, vuol dire che c'è voglia di migliorare. Quante volte mi è capitato di litigare con un compagno e poi essere a cena insieme la sera".

In questa Inter si vede già la tua mano, cosa ne pensi?

"Abbiamo lavorato tanto in questi due mesi, c'è stata un po' di difficoltà a causa del calciomercato. Noi abbiamo un'idea in tutte due le fasi. Oggi abbiamo pressato bene, da squadra, a testimonianza della bontà del lavoro. Io dico sempre che ci può essere l'idea, ma un comandante ha bisogno dei giocatori che poi vanno in campo."