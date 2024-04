DAZN - Torino, sarà asta per Buongiorno. Milan e Inter interessate, ma occhio all'Atletico Madrid

vedi letture

Orazio Accomando, giornalista di DAZN, ha pubblicato su X un aggiornamento sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore centrale e capitano del Torino che piace molto a Milan, Inter e non solo: "Torino, sarà asta per Buongiorno. Milan e Inter non hanno mai nascosto interesse, con i rossoneri in particolare che hanno già sondato il terreno. Il difensore centrale, però, è il primo nome di Simeone per rinforzare la difesa dell'Atletico Madrid".

Questi i numeri stagionali di Buongiorno con la maglia del Torino:

PRESENZE SERIE A: 22

PRESENZE COPPA ITALIA: 2

PRESENZE TOTALI: 24

MINUTI IN CAMPO: 2120'

GOL: 3 (tutti in Serie A)

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 0