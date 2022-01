De Calò: "I giovani vanno scelti, protetti e aspettati. La dimostrazione è Tonali"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro De Calò ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "I giovani vanno scelti, protetti e aspettati e la dimostrazione rimanendo al Milan si vede nella gestione di Tonali. Annunciato come possibile nuovo Pirlo, viene poi additato come flop ma quest'anno si sta dimostrando un giocatore incredibile. Questa è una lezione importante così come quella di Calabria che con il tempo è cresciuto tantissimo"