De Grandis: "Con Ibra il Milan può giocare in modo diverso in casa"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra può essere importante, quando giochi in casa ti appoggi su di lui. Va a fare la guerra in area, Giroud è un giocatore diverso: è in area di rigore e fa l’opportunista, e magari ti sfrutta un’occasione che capita. Con Ibra la squadra si può appoggiare e può giocare in casa in maniera diversa”.