De Grandis: "Il vero cambio sarebbe con Rebic punta affianco a Ibrahimovic"

Intervenuto a Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato così della probabile formazione dei rossoneri: "Il cambio vero è nel caso in cui Rebic dovesse giocare come punta al fianco di Ibrahimvoic. Con Brahim sarebbe praticamente uguale a come gioca Calhanoglu di solito, non vedo tanta differenzze. Calhanoglu può essere maggiormente difensivo sulla fascia dove spingono Danilo e Cuadrado. Sicuramente Pioli ci pensa e non vuol perdere questa partita, che è importante vincere".