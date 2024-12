De Grandis: "Jimenez è un ragazzo interessante perché non ha paura di rischiare"

vedi letture

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato nello studio di Sky Sport 24 concentrandosi sulla prestazione del giovane terzino spagnolo, impiegato anche come esterno offensivo, Alex Jimenez, considerato uno dei migliori in campo per i rossoneri.

Le parole di De Grandis su Jimenez

"Grande esuberanza, non ha paura di rischiare. Bravo nello spunto, spesso salta l'uomo: non è Theo ma sta meglio di Theo, che va recuperato. Ma in questo momento se devo pensare a chi ha fatto bene: ci sono i centrali, i due centrocampisti e Jimenez, non c’è Theo.".