De Grandis: "Kessie sarebbe una perdita importante per il Milan"

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto in una delle trasmissioni di Sky per parlare di Milan. In particolare De Grandis ha parlato di Franck Kessie e Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue parole: “Kessie, se non dovesse rimanere, dal punto di vista tecnico è una perdita importante per il Milan perché è un giocatore fondamentale. Nelle ultime due stagioni è stato tra i centrocampisti più forti della Serie A. Ma io rispetto i club che guardano al bilancio e che non si fanno fregare dalle banche. Donnarumma invece, come tutti i professionisti ha magari avuto l’interesse ad andare a guadagnare di più. Per questo sono contro i moti verso i soli giocatori”.