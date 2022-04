MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan in lotta per lo Scudetto: "Sicuramente influisce per il prestigio. Arriveranno anche tanti soldi subito e anche potenziali. Ti permetterebbero di fare un mercato migliore e il club diventa più appetibile".