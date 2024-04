De Grandis: "Se il Milan gioca come ha giocato con il Sassuolo come fa a passare il turno in Europa?"

Ultimi cinque giorni particolari per il Milan che, dopo la sconfitta a San Siro contro la Roma di giovedì per 1-0 nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League, non è riuscito a portarsi i tre punti a casa dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il risultato finale è un 3-3 che fa paura soprattutto per quanto riguarda la prestazione difensiva molto deficitaria. Di questo e del momento generale dei rossoneri ha parlato Stefano De Grandis ospite in studio di Sky Sport 24 nel pomeriggio di lunedì.

Le parole di De Grandis sulla prestazione difensiva rossonera: "Il Milan non fa una brutta stagione: secondo alle spalle di una stagione meravigliosa dell’Inter. Pioli paga le amnesie del Milan che ogni tanto stacca la spina e questo un allenatore deve fare in modo che non succeda. Ma se il Milan gioca in Europa League come ha giocato con il Sassuolo, come fa a passare il turno? La Roma è una squadra che riparte. Questo tipo di mollezza che il Milan ha in difesa, non lo può avere".