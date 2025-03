De Grandis su Musah: "Ha delle buone caratteristiche, ma con un'offerta dal mercato può esser messo in discussione"

Il Milan è arrivato alla pausa con le speranze leggermente rinnovate in ottica inseguimento quarto posto che significa qualificazione in Champions League. La missione è ancora quasi impossibile ma i rossoneri si sono riportati a sei lunghezze dal Bologna che al momento occupa la posizione più ambita. Il problema è la mancanza di continuità dei rossoneri, cinque squadre in mezzo tra sè e i rossoblù. Intanto si pensa già a come riorganizzare club e squadra in vista della prossima stagione.

Della situazione attuale del Milan e di quella di Yunus Musah, ne ha parlato Stefano De Grandis negli studi di Sky Sport 24:

"Musah ha delle doti, molto forte muscolarmente e veloce. Credo che però si sia rotto qualcosa tra lui e la tifoseria: viene spesso fischiato, va in difficoltà, non fa la scelta giusta. Se hai delle offerte, è uno che puoi certamente mettere in discussione".