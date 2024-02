De Grandis sul centrocampo del Milan: "Il migliore è quello composto da Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek"

vedi letture

Presente negli studi di Sky dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League, Stefano De Grandis ha detto la sua sul centrocampo del Milan. Ecco le sue parole: "Musah ha sicuramente una grande fisicità, ma secondo me Bennacer è fondamentale per il Milan perchè ti fa pressare alto, si porta dietro tutta la squadra ed è anche il più regista di tutta la squadra, anche se va detto che Adli non sta facendo male.

Per me il centrocampo migliore del Milan è quello composto da Bennacer, Reijnders e Loftus-Cheek in partenza. Poi magari in alcune partite hai bisogno di più muscoli in mezzo al campo e quindi ci sta mettere Musah".