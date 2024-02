De Grandis sulla prestazione di Leao: "Partita buona la sua, ma gli manca la capacità di chiudere le partite"

Intervenuto nel post partita di Milan-Napoli, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la prestazione di questa sera di Rafael Leao, dal quale ci si aspettava sicuramente di più nonostante abbia comunque fornito l'assist per il gol decisivo di Theo Hernandez. Queste le sue dichiarazioni:

"La partita di Leao non è negativa. Fa l'assist decisivo a Theo, mette più volte in difficoltà i difensori del Napoli. Ha la tecnica e l'idea per dare assist importanti, ma la differenza con un fuoriclasse è nella la capacità di chiudere le partite, fattore che al portoghese manca un po'. Oggi non a caso ha avuto l'occasione per fare il 2 a 0, ma ha fallito".