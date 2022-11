De Ketelaere, non trova la gioia del gol da sette mesi

Charles De Ketelaere non sta vivendo un periodo facilissimo: l'ambientamento al Milan, dopo un mese di agosto comunque incoraggiante, procede un po' con il freno a mano tirato e il ragazzo sembra in difficoltà soprattutto dal punto di vista psicologico, l'impressione è che gli serva sbloccarsi, magari con un gol. Già il gol, che nello score di De Ketelaere, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, manca da almeno 7 mesi: era il 1° aprile 2022 e il Bruges giocava in casa del Beerschot, Charles segnava il terzo gol per i suoi.