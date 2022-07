De Ketelaere obiettivo del Milan: ecco i suoi numeri complessivi con il Bruges

MilanNews.it

Nonostante abbia solo 21 anni (compiuti lo scorso 10 marzo), Charles De Ketelaere ha disputato con il Bruges già 120 partite ufficiali da quando milita in prima squadra. Come riportato da transfermarkt, i suoi numeri complessivi sono buoni data la giovane età. Il trequartista belga ha infatti messo a segno in totale 25 reti e fornito 20 assist vincenti per i suoi compagni.