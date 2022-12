De Ketelaere raggiungerà la squadra direttamente a Dubai il 13 dicembre

MilanNews.it

Charles De Ketelaere, eliminato dai Mondiali in Qatar con il suo Belgio ai gironi, è tornato in patria per godersi qualche giorno di vacanza prima di rituffarsi totalmente nel Milan. Questo avverrà il 13 dicembre, giorno in cui il classe 2001 raggiungerà i suoi compagni rossoneri direttamente a Dubai dove già da un paio di giorni si troveranno per il ritiro. Proprio in quel giorno, tra l'altro, è fissata l'amichevole con l'Arsenal.