De La Fuente (CT Spagna Under 21): "Ci vogliono più giocatori del livello di Brahim Diaz"

Luis De La Fuente, CT della Spagna Under 21, non ha convocato Brahim Diaz per questo giro di partite delle Nazionali. Lo spagnolo lo ha risparmiato forse a causa della tendinite che lo sta affliggendo da tempo. Nonostante ciò De La Fuente ha parlato bene del calciatore del Milan: “Brahim sta facendo delle prestazioni di altissimo livello e sta raggiungendo una maturità importante dopo aver vissuto situazioni complesse, trovandosi in club dove è difficile giocare. È merito suo, perché è un giocatore che ha talento e ambizione. Ha finalmente la possibilità di dimostrare tutto il suo potenziale. Vorrei che in Spagna ci fossero più calciatori di questo livello, farebbero bene al calcio spagnolo”.