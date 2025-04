De Laurentiis si cautela: se Conte saluta, l'obiettivo è Allegri

vedi letture

Antonio Conte oggi ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa che hanno sicuramente un po' stupito, soprattutto per il momento in cui sono state pronunciate. Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, il Napoli di Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato qualora il tecnico decidesse di andar via e si sta già tutelando. Il nome in pole position, in caso di addio del tecnico leccese, sarebbe quello di Massimiliano Allegri.

Ciò che piace del livornese al presidente dei partenopei è il fatto che sia prima di tutto un aziendalista, che non pretenda troppo sul mercato e che cerchi di arrangiarsi con chi gli viene messo a disposizione. Inoltre è in ottimi rapporti con il direttore sportivo Giovanni Manna. L'unico ostacolo è l'ingaggio, visto che alla Juventus guadagnava circa 7,5 milioni di euro annui: anche Conte però viaggia su cifre simili, quindi è un problema superabile.

Le parole di Antonio Conte

"Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".