De Paola contro Allegri: "Non credo stia al livello di Conte, Gasperini e forse Spalletti"

Intervenuto negli studi di Sportitalia, il direttore Paolo De Paola ha fatto la sua personalissima lista degli allenatori top in Italia tenendo fuori Massimiliano Allegri, non ritenendolo uno dei migliori del nostro campionato:

"Ci sono allenatori di una categoria superiore rispetto ad altri, ed io mi sento di fare una distinzione. Per esempio comprendendo Conte e Gasperini e poi gli altri. Ci posso aggiungere Spalletti, mentre Allegri non lo metto in quella categoria. Proprio perché la distinzione tra Allegri e questi grandi allenatori è evidente e risulta evidente a maggior ragione in questa fare del campionato.

Allegri sono 4, 5 anni che non tocca palla. L'Allegri che ha vinto 5 scudetti è una cosa, l'Allegri di adesso, nonostante abbia ottimi difensori, anche al di fuori del campo di calcio, credo che non stia a quel livello. Perché se noi ci dobbiamo ancora basare su un campo posizionale, cioè di giocatori che vengono messi in una certa posizione e devo fare il loro, non siamo più in un calcio moderno che viene applicato dagli allenatori che tu hai elencato.

La logica di Allegri è: se vince Allegri bene, è merito suo. Se perde è colpa del mercato. No, non è vero. Con quella squadra, con quel Milan, si possono fare delle cose egregie che Allegri in questo momento non riesce a fare. Poi se riesce a vincere lo scudetto chapeau, è stato bravo e ha recuperato. Il Milan ha un'ottima rosa. Allegri ha un'ottima stampa, e non lo dico che lo deve dimostrare a me, ma sono anni che non riesce a vincere qualche cosa di significativo".