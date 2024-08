De Paola: "Milan, ma c'è ancora Pioli in panchina? Con tutto il bello e il brutto in una stessa partita"

Nel suo editoriale su "Sportitalia", il giornalista Paolo De Paola commenta così il primo Milan di Paulo Fonseca, che sabato sera ha pareggiato 2-2 in extremis contro un Torino spigliato e convincente. Questa la sua analisi:

"Tornando all’argomento principale, quello degli allenatori abbiamo immediatamente visto due novità nel confronto fra Milan e Torino. Fonseca contro Vanoli ma soprattutto il portoghese già designato quale sfidante alla corona detenuta da Inzaghi. Il Milan è apparso giocoliere come la scorsa stagione con un Saelemaekers sempre nel vivo del gioco, ma con i soliti difetti difensivi. Il primo gol del Torino ne è stato l’esempio plastico (con tanti complimenti alla gol line technology). Partita incredibile per il Milan che oltre ai due gol subiti rischia in almeno altre tre occasioni.

Manca completamente l’idea difensiva di squadra. Tempi sbagliati, poca pressione e giocatori che arretrano in maniera convulsa. Poi il miracolo con il Milan che riprende la partita in sette minuti riuscendo a raggiungere il pareggio con la forza dei cambi. Comunque ci sembra che non sia solo l’assenza di un mediano (peraltro arrivato) come sottolineato da Fonseca ad evidenziare il disagio. Sembra di rivedere lo stesso film della scorsa stagione. Milan, ma c’è ancora Pioli in panchina? Con tutto il bello e il brutto in una stessa partita. Certo, come abbiamo scritto per l’Inter non bisogna avere fretta nel giudizio, ma c’è differenza fra un pareggio fuori casa e uno interno. Milan troppo brutto, ma anche maledettamente efficace"