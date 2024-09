De Paola: "Milan una pentola pronta a esplodere. Nessun problema dell'anno scorso risolto"

Il Milan è stato argomento fortissimo in questa prima sosta delle Nazionali stagionale. I rossoneri sono stati forse la più grossa delusione dopo le prime tre gare di campionato e hanno avuto problemi in campo e fuori. Da sabato, quando Fonseca e la sua squadra riceveranno a San Siro il Venezia, si dovrà vedere un altro atteggiamento e un'altra squadra in campo, sennò si rischia veramente di compromettere la stagione in avvio. Ha parlato del club rossonero anche il giornalista Paolo De Paola, ospite in diretta negli studi di Sportitalia.

Il pensiero di Paolo De Paola sul Diavolo: "Il Milan ha ancora una pressione maggiore: questa adesso è una pentola pronta a esplodere. Al di là dei casi che stiamo enunciando, c'è una questione Ibrahimovic ancora da chiarire con i rimpianti riguardanti Maldini. C'è una questione Maignan perché anche lui è uno tra gli scontenti, insieme a Theo Hernandez e Leao. C'è una questione Fonseca che tarda a farsi capire: c'è un solo giocatore in questo momento che in qualche modo sta attirando ed è Pavlovic, sta tenendo in piedi da solo la baracca della difesa che fa acqua. Nessun problema dell'anno scorso è stato risolto quest'anno, almeno a vedere il Milan in campo. Se stecca contro Liverpool e Inter? Si è fatto già un ragionamento su chi potrebbe essere il sostituto, si parla addirittura di Bonera, più di questo..."