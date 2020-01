De Rosa: "Piatek non lo cederei anche perché Leao non è una prima punta"

Intervenuto negli studi di Sky Sport Geri De Rosa, giornalista e telecronista sportivo, ha parlato della possibile cessione di Piatek. Queste le sue parole: "Piatek non lo cederei almeno finchè non si prende un sostituto. Il Milan, infatti, non ha un altro attaccante di ruolo oltre a Ibrahimovic perchè Leao al momento non è una prima punta. Ibra ha comunque 38 anni e pensare di arrivare fino a Maggio senza un cambio in panchina mi sembra difficile."