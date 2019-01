De Rosa: "Piatek titolare sabato? Più facile vederlo dal primo minuto in Coppa Italia"

Geri De Rosa, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Patrick Cutrone: "Io spero sempre che Cutrone prima o poi diventi decisivo anche dall'inizio e non solo a partita in corso. Gattuso, però, conosce bene l'attaccante e lo sta gestendo bene. Piatek titolare contro il Napoli sabato? Non so quanto, in due giorni, possa imparare i meccanismi offensivi dei rossoneri. Magari è più facile vederlo dal primo minuto in Coppa Italia con qualche giorno in più a disposizione per inserirsi nella formazione milanista".