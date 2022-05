De Siervo: "No alle partite in contemporanea nonostante la lotta scudetto"

MilanNews.it

L’AD della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, ha escluso che la contemporaneità delle partite prevista solo per l'ultima giornata di campionato possa essere anticipata data la lotta serrata per il titolo di campione d’Italia. De Siervo ha detto: “Siamo persone ragionevoli e capiamo le discussioni, ma facciamo parte di un modello economico con delle regole, per mettere più pubblici possibili in condizione di vedere le partite. È stato deciso anni fa che l'ultima giornata si giochi in contemporanea, se necessario. Ed è uguale a quello che avviene all'estero, il modello economico è uguale per tutti”.