De Winter a MTV: "Stasera è da dentro o fuori, quindi dobbiamo vincere"
Nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa italia Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida di San Siro.
Debutto da titolare a San Siro, che emozioni provi?
"Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l'affronto come una gara normale, da vincere".
Siete pronti?
"Sisi è vero, la dobbiamo affrontare con l'importanza giusta come dice il mister. È una partita da dentro o fuori, quindi è una partita che si prende sul serio e dobbiamo vincere".
