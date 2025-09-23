De Winter a MTV: "Stasera è da dentro o fuori, quindi dobbiamo vincere"

De Winter a MTV: "Stasera è da dentro o fuori, quindi dobbiamo vincere"MilanNews.it
Oggi alle 20:40News
di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Milan-Lecce di Coppa italia Koni De Winter è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare la sfida di San Siro. 

Debutto da titolare a San Siro, che emozioni provi?
"Sono abbastanza tranquillo, è una partita come le altre. Certo è con la maglia del Milan, da titolare, ma l'affronto come una gara normale, da vincere". 

Siete pronti?
"Sisi è vero, la dobbiamo affrontare con l'importanza giusta come dice il mister. È una partita da dentro o fuori, quindi è una partita che si prende sul serio e dobbiamo vincere". 