De Winter scherza: "Mi hanno dato l'assist per il gol di Pavlovic?"MilanNews.it
Oggi alle 15:19News
di Manuel Del Vecchio

Koni De Winter ha parlato a DAZN dopo la vittoria di Cremona. Le sue parole:

Avete preso in giro Pavlovic per il gol di naso?

“Non ho visto, sono contento che ha fatto gol. Mi hanno dato l’assist o no (ride, ndr)”.

Per te cos’è il derby? Leao dice che è questione di vita o di morte:

“Come dice Rafa. I tifosi gli danno molta importanza, anche noi. Stessa città, il derby è sempre il derby, si sente da tutte le parti. Do ragione a Rafa”.

Come vi trovate con la difesa a quattro?

“Non l’abbiamo fatta tantissimo quest’anno, quindi non posso dire tantissimo come ci sentiamo. Ma se ci alleniamo bene può essere una bella opzione. Non l’abbiamo fatto tanto quindi non ti posso dire come ci sentiamo”.