Decreto Crescita, Morrone: "Arreca danno al movimento calcio, è da rivedere"

Sul Decreto Crescita, recente emanato, si è espresso - congiuntamente alla senatrice Daniela Sbrollini - il presidente ADiCoSp (Associazione Direttore e Collaborati Sportivi) Alfonso Morrone, anche Responsabile del Cantiere Cultura, Sport e Bellezza di Italia Viva: "Urge rivedere il Decreto Crescita almeno per i professionisti dello sport e del calcio in particolare perché il suo impianto arreca danno al movimento calcistico e soprattutto ai nostri giovani calciatori. Italia Viva è al fianco della FIGC e di tutto il settore per contribuire al rilancio del calcio italiano e della Nazionale. Noi alle parole abbiamo fatto sempre seguire i fatti con varie iniziative a supporto dello sport. L’incentivo per tesserare stranieri deve essere funzionale per far giocare nei nostri campionato i veri Campioni ma l’abuso ha fatto sì che le nostre rappresentative sono sempre più povere di talenti. Come già proposto in vari Emendamenti, lo sbarramento a Euro 1.500.000 di reddito sarebbe un buon inizio".