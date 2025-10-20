Del Piero carica Leao: "Sei diverso dagli altri, sei magico ma devi lavorare ogni giorno"

L'ex storico capitano della Juventus e campione del mondo con l'Italia, Alessandro Del Piero è intervenuto così nel pre partita di Milan-Fiorentina ai microfoni di CBS. L'ex numero 10 bianconero aveva espresso motivazioni e commenti sul talento portoghese del Milan: "Ora devi assumerti responsabilità. Sei diverso, sei magico. Ma ogni giorno".

Leao risponde così sul campo mettendo a segno una doppietta, importantissima che proietta il Milan di Allegri al primo posto in classifica.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 2-1

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (12'st Gimenez), Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers (45'st De Winter), Leão (47'st Balentien). A disp.: Pittarella, Terracciano; Odogu; Sala. All.: Allegri.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongračić, Pablo Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora (42'st Džeko), Nicolussi Caviglia (43'st Sohm), Fagioli, Gosens (24'st Parisi); Fazzini (24'st Guðmundsson), Kean (32'st Piccoli). A disp.: Lezzerini, Martinelli; Comuzzo, Kuoadio, Viti; Fortini, Ndour; Sabiri. All.: Pioli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Gol: 10'st Gosens (F), 18'st e 41'st rig. Leão (M).

Ammoniti: 5'st Athekame (M), 9'st Nicolussi Caviglia (F), 15'st Fofana (M), 29'st Tomori (M), 40'st Parisi (F), 43'st Ranieri (F).