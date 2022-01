Del Piero: "Partita non eccitante. Milan meglio della Juve"

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Del Piero ha commentato così il match tra Milan e Juventus: "Non è stata una partita eccitante, sono due squadre che non stanno benissimo. In Premier League c'è un ritmo diverso, c'è una velocità diversa, si tira molto di più in porta. Oggi ci sono state poche opportunità. Se non tiri mai in porta è difficile creare occasioni e prendere confidenza. Il Milan ha fatto meglio, un po' più propositivo, ma anche i rossoneri hanno tirato poco in porta".