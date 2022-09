Demolire l'attuale San Siro? Milan e Inter ribadiscono: "Noi lo abbiamo fatto diventare leggendario"

MilanNews.it

Arrivano delle novità per quel che riguarda il nuovo stadio di San Siro. Infatti, sia Milan che Inter sarebbero pronte all’accelerata finale che porterà l’attuale progetto all’approvazione definitiva e quindi all’inizio dei lavori. Paolo Scaroni, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha detto: “Avere uno stadio moderno è essenziale per la crescita e l’evoluzione dei due club e di tutto il calcio italiano. Occorre colmare il gap tra la Serie A e le grandi leghe d’Europa, prima tra tutte la Premier League, dove i ricavi da stadio rappresentano uno dei principali fattori di crescita di questi anni”. Per quanto riguarda la demolizione dell’attuale impianto, la posizione di entrambi i club è chiara: “La leggenda di San Siro è dovuta a Milan e Inter, le due grandi squadre che ci hanno giocato e lo hanno reso iconico con i loro successi. Se vogliamo che questa leggenda si tramandi nel tempo, Milan e Inter devono poter disporre di uno stadio moderno, in grado di aumentare spettatori e ricavi: solo così il calcio milanese potrà crescere e competere in prima fila anche a livello internazionale”.

Come si evince dal dossier preparato per l’imminente dibattito pubblico, i club stimano che il nuovo San Siro porterà a un incremento dei ricavi pari a 120,4 milioni di euro, di cui 80 dal comparto stadio e 40 dal comparto plurivalente, da dividere tra nerazzurri e rossoneri. Dopo le incertezze del Comune e l’eventualità di andare a Sesto San Giovanni o separarsi, i due club vogliono correre: “In assenza di infrastrutture e nuovi stadi, difficilmente Inter, Milan e il calcio italiano possono tornare a competere ad alti livelli”.