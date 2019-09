Derby di Milano, le statistiche degli ultimi incontri: un trend da cambiare

Gli ultimi precedenti non sorridono ai rossoneri, con l’Inter che è rimasto imbattuta negli ultimi sei derby in campionato contro il Milan (3 vittorie, 3 pareggi): i nerazzurri non arrivano a sette di fila dal 1999. Inoltre, l'Inter è rimasta imbattuta negli ultimi otto confronti in Serie A disputati nel girone d'andata contro il Milan (6 vittorie, 2 pareggi): nel parziale i nerazzurri hanno tenuto cinque volte la porta inviolata. Un trend da provare a cambiare il prima possibile, possibilmente già a partire da domani sera.