Derby di Milano, solo una volta Inter e Milan si sono affrontate oltre i tempi regolamentari: ecco quando

In vista del derby di questa sera, il sito della Lega Serie A riferisce che Inter e Milan si affrontano per la 29^ in Coppa Italia: il bilancio pende leggermente a favore dei rossoneri che hanno ottenuto 10 vittorie contro le nove nerazzurre con nove pareggi a completare il quadro. Questa è la terza volta che le due formazioni si incontrano in semifinale nella competizione, dopo 1985 (Milan qualificato alla finale) e 2022 (Inter qualificata).

In 243 sfide tra Inter e Milan tra tutte le competizioni solo in un’occasione le due squadre si sono affrontate oltre i tempi regolamentari, proprio in Coppa Italia, il 27 dicembre 2017: in quel caso, i rossoneri ebbero la meglio per 1-0 sui nerazzurri grazie alla rete di Patrick Cutrone (104’) nel primo tempo supplementare.