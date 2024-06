Deschamps commenta in maniera un po' fredda la fascia di capitano a Giroud

Dopo il pareggio per 0-0 con il Canada di ieri sera, Didier Deschamps ha commentato la prestazione della sua Francia in vista della partenza verso la Germania, per lo start degli Europei nella partita ufficiale del 17 giugno contro l'Austria. Ma nel post-partita al Matmut Atlantique di Bordeaux, il commissario tecnico della Nazionale ha posto l'accento anche su Kylian Mbappé, fresco di approdo al Real Madrid, svelando un piccolo contrattempo fisico avuto dal giocatore.

Pericolo rientrato. "Kylian ha subito un colpo nell'ultima partita (contro il Lussemburgo, ndr). Ieri (l'altro ieri, ndr), prima della seduta, c'era un ematoma significativo sul ginocchio, è stato curato e oggi (ieri, ndr) andava molto meglio. Non c'era alcun rischio. In quindici minuti si sarebbe potuto fare. Ieri è stato più complicato. La squadra francese con o senza Kylian è diversa".

Sulle condizioni fisiche di Adrien Rabiot (Juventus) e Aurélien Tchouaméni (Real Madrid): "Aurélien, lo sapevamo, sta andando tutto bene. Dovrebbe tornare a lavorare in gruppo intorno al 14 giugno (venerdì). Questo è il piano. Adrien è una storia completamente diversa. Ha avuto un problema al polpaccio e non si sentiva bene. È stato rassicurato e sarà presente alla seduta di mercoledì in Germania". Infine una chiusura sulla decisione di affidare a Olivier Giroud la fascia di capitano domenica contro il Canada: "L'ho accettata, l'ho convalidata perché il gruppo l'ha voluta, ed è molto buona per Olivier".