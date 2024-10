Deschamps rivela di essere stato molto duro con i suoi calciatori all'intervallo di Israele-Francia

Al termine del match vinto contro Israele , il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato ai microfoni di TF1: "Abbiamo avuto tante situazioni eclatanti, soprattutto nel primo tempo. Il discorso durante la pausa? Abbiamo perso palla nell'occasione che ha portato al pareggio. Sono stato piuttosto critico durante l'intervallo. Abbiamo perso tanti palloni che non dobbiamo fare. L'avversario si nutre di questo. Abbiamo avuto un po' di troppa sicurezza o disinvoltura... Abbiamo avuto delle palle perse che non avremmo dovuto avere nel primo tempo. Dovevamo essere un po’ più diligenti.

È sempre bello vincere. Alcuni ritengono che nel dialogo che abbiamo avuto prima del Belgio ci siano state delle critiche. Erano solo discussioni. E abbiamo battuto il Belgio. L'ambiente non è dei più sereni. Non tutto è perfetto. Ma non tutto è da buttare via. Siamo in un periodo un po’ di transizione, con giocatori che hanno qualità e che necessitano di conferme.

Questa Nations League deve servirci a questo scopo. Contro l'Italia abbiamo fallito, ok, ma contro il Belgio abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo in un mini campionato. Abbiamo battuto il Belgio in casa. Siamo in una gara a tre, lunedì avremo una partita importante. Camavinga? Può fare di meglio (ride ndr)! No, è stato anche molto bravo! A parte il contrasto... Un errore intelligente".