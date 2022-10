Dest, percorso simile a Dalot. Pioli: "Non lo so ma ha bisogno di tempo per adattarsi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, in conferenza stampa alal vigilia della sfida contro il Chelsea, ha parlato così di Sergino Dest il cui percorso è stato paragonato all'ex rossonero Diogo Dalot. Questo il pensiero dell'allenatore rossonero: "Non so se è paragonabile, ma credo che sia un percorso necessario. Arriva da un gioco diverso dal nostro, serve un po' di tempo per adattarsi, ma credo molto nelle sue qualità. Presto arriverà anche il suo momento".