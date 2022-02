Deulofeu: "Amo il Milan da quando ci ho giocato. Stasera chiederò la maglia a Leao"

MilanNews.it

© foto di Image Sport

In un’intervista rilasciata a Cbssports, Gerard Deulofeu, ex calciatore del Milan ora in forza all’Udinese, ha detto: “In generale amo il Milan da quando ci ho giocato nella seconda parte della stagione 2016-17. Sono rimasto colpito dall'impatto di Rafael Leão in questa stagione e ho intenzione di chiedere la sua maglia quando la giocheremo”.