Di Canio: "Mandzukic è al Milan per fare un po' tutti i ruoli offensivi"

Paolo Di Canio, intervenuto al Club su Sky, ha parlato del Milan e della partita vinta dai rossoneri contro il Bologna: “Mandzukic aveva praticamente finito la carriera. Ora è al Milan per fare un po’ tutti i ruoli in attacco. Il titolare è Ibrahimovic, ma Mandzukic non sarà un problema per i rossoneri e per Pioli. Sarà facile gestirlo perché sa che deve mettersi a disposizione per il tempo che gli verrà concessa”.