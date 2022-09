Di Caro: "Il Miilan è squadra: sta imparando a fare risultato in tanti modi"

MilanNews.it

Nel lungo editoriale per La Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato così del Milan: Chiariamo a scanso di equivoci: nel lungo periodo vince sempre chi gioca meglio. Ed essere belli - o bellini come dice Allegri - non rappresenta un ostacolo alla vittoria, ma ciò che la favorisce. Detto questo, il Milan sta imparando a fare risultato in tanti modi: non solo brillando ma anche col coltello tra i denti e chiudendosi «in the box» quando serve. In Champions ha recuperato il risultato soffrendo e con la Samp ha vinto in dieci segnando il 2-1 nel momento in cui rischiava invece di cadere. Buon segno per i rossoneri: significa saper essere anche sporchi e cattivi. Il Milan è squadra, lo ha dimostrato in una partita che dopo il rosso a Leao (salterà il Napoli) e il pari di Djuricic era cambiata completamente. Pali, parate di Maignan, un po’ di fortuna: è una vittoria che peserà se il Milan tornerà subito a giocare come sa. Giampaolo ha protestato per una gestione non impeccabile dell'arbitro".