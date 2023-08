Di Caro sulla Gazzetta: "Dubbi in difesa per il Milan, un salto di qualità potrebbe arrivare da Chukwueze e Reijnders"

vedi letture

Nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato dei rossoneri: "Il Milan, quasi tutto straniero, ha stravolto mediana e reparto offensivo. Ha perso il suo giovane simbolo, Tonali, sfruttando i 70 e passa milioni della sua cessione per comprare molti buoni giocatori. Sono rimasti Maignan, Theo e Leao. Un salto di qualità potrebbe arrivare da Chukwueze e Reijnders. Dubbi però in difesa e resta l’interrogativo del centravanti, ruolo ancora affidato al vecchio Giroud. Pioli avrà da lavorare".