Di Caro sulla Gazzetta: "Magnifica ossessione: ora anche il Milan possiede la sua"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro ha parlato così del Milan dopo la vittoria contro il Napoli: "Si è detto spesso che il Milan dava la sensazione di accontentarsi di stare in alto senza avere l’ossessione di vincere lo scudetto. E in fondo anche per questo non si era mosso a gennaio sul mercato. Che giocare bene, piazzarsi tra le prime quattro e far crescere una squadra giovane (a parte i due totem Ibra e Giroud) bastasse e avanzasse pure. Ossessione, mentalità, ferocia, chiamatela un po’ come volete, ma insomma che al Milan mancasse qualcosa. Ecco, quel qualcosa il Milan l’ha trovato ieri. Si è visto nella prima parte quando ha preso la guida della gara giocando il proprio calcio con convinzione, energia e determinazione. Si è visto nell’ultima parte, quando ha difeso il risultato con abnegazione, compattezza, grinta. Non si è accontentato di scendere in campo per un pareggio che sarebbe stato comunque un risultato positivo dopo i due pari contro Salernitana e Udinese. Voleva vincere. E ha vinto, meritatamente. Non è stato perfetto il Milan, ci sono stati errori individuali, a volte tecnici, a volte di scelte. Questa squadra non è perfetta, nessuna in Serie A lo è. Ma dopo questa vittoria pesantissima può e deve credere allo scudetto. Anche se non era partito per vincerlo e non era tra i favoriti all’inizio della stagione (tutti puntavano su Inter e Juve)".