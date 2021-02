Di Caro sulla Gazzetta: "Milan, il derby dirà tutto"

Andrea Di Caro ha parlato così del momento del Milan sulle pagine della Gazzetta dello Sport: "Quando i rossoneri si muovono con armonia e intensità, restando corti ed esaltando il collettivo (copyright Arrigo Sacchi) allora possono giocarsela anche con Inter e Juve, con o senza Ibra. Se invece perdono quelle caratteristiche possono perdere anche con le piccole come lo Spezia, con o senza Ibra. Dalle stelle alle stalle e viceversa: è una moda tutta italiana. Ci si esalta dopo una vittoria e si sprofonda nel pessimismo dopo una sconfitta. Spesso senza considerare come arrivano l’una o l’altra. È il rischio che corre adesso il Milan sul quale pesano improvvisamente numeri «pericolosi». Dopo mesi di peana meritati, ora si fa notare che nel 2021 in dieci partite tra campionato e coppa Italia sono arrivate 4 sconfitte (per rintracciarne tante nel 2020 bisogna sommare 11 mesi). Giovedì impegno a Belgrado nei sedicesimi in Europa League contro la Stella Rossa, due giorni di riposo ed ecco il derby domenica alle 15 che può essere decisivo per lo scudetto e non solo. Il Milan infatti può operare un controsorpasso, restare dietro a un punto, o scivolare a -4 e trovarsi la Roma e la Juve (impegnate nel prossimo turno contro Benevento e Crotone) a -3 e -4, prima della sfida all’Olimpico proprio contro i giallorossi. Il rischio di essere risucchiati esiste, ma è ora il momento di capire la tenuta del Milan, la sua capacità di ritrovare intensità e gioco che gli hanno permesso di restare primo per 21 giornate".