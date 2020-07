Di Caro sulla Gazzetta: "Soddisfazione Pioli, la racconterà ai nipotini"

"Come possa essere successo questo harakiri proverà a spiegarlo Sarri - scrive Andrea Di Caro sul "Tema del giorno" della Gazzetta dello Sport a proposito della sconfitta subita dalla Juventus per 4-2 contro il Milan a San Siro - La sua stagione che stava decollando sotto tutti i punti di vista, tanto da fargli assaporare il sapore dolce della rivincita verso i tanti detrattori, conosce invece una rim-onta, che merita di essere scritta col trattino in mezzo. Perché è davvero un'onta per la Juve perdere una partita così (...). Se esiste un modo per lasciare una squadra a testa altissima, Stefano Pioli l'ha trovato. Nelle ultime due partite ha rifilato tre gol alla Lazio e quattro alla Juve. Dopo che alla vigilia è stata di dominio pubblico la notizia dell'arrivo di Rangnick il prossimo anno, lui si è tolto la soddisfazione più grande nel modo più incredibile. Battere la Juve così lo potrà raccontare ai nipotini".