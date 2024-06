Di chi è la colpa se il Milan non ha lottato per lo scudetto? Di Caro: "Motivazioni sono tante"

Tra nuovo allenatore e nuovo centravanti, l'estate del Milan inizia subito a farsi calda nonostante la stagione rossonera sia finita ieri con l'amichevole in Australia, il calciomercato non sia ancora ufficialmente aperto e la stagione estiva non sia effettivamente ancora cominciata. Per discutere di ciò che manca al Milan per ridurre il divario con l'Inter e commentare quella che sarebbe l'idea di Fonseca riportata dalla Gazzetta dello Sport secondo cui il Diavolo sarebbe a un centravanti dallo scudetto, sulle colonne della rosea è intervenuto Andrea Di Caro.

Le parole di Di Caro su cosa è mancato al Milan in questi due anni per lo scudetto: "Se questo Milan è da scudetto, di chi è la colpa se non ha lottato? Di Giroud, visto che si parla di centravanti? Sarebbe a dir poco ingeneroso nei confronti di Olivier. Di Pioli? Beh, sarebbe la spiegazione più gradita al club: ora che è stato sostituito la strada è in discesa. O forse è dovuto al rendimento altalenante dei giocatori migliori che in futuro, rinfrancati dalla cura Fonseca, potrebbero riportare al primo posto i tifosi come sognano i tifosi? Temiamo che non sia semplice rispondere al quesito… E che le motivazioni siano tante, diverse, e che la loro somma ha fatto sì che il Milan in campionato da due anni non abbia più partecipato alla lotta per il titolo. Cambio di proprietà, addio a dirigenti affiatati, perdita di pilastri che in campo regalavano qualità, quantità, carisma e personalità, calo di rendimento di giocatori avanti con gli anni, rendimento deludente di chi fatica a fare il salto definitivo di qualità e di chi gioca troppo a fiammate, scelte discutibili sul mercato come Okafor e Musah".