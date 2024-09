Di Gennaro: "Se cambi Pioli vuoi alzare il livello ma Fonseca non è un top"

Il Milan questa sera scenderà in campo a San Siro alle 20.45 per affrontare l'Inter nel primo derby stagionale. Tanto in gioco per i rossoneri. Per prima cosa il futuro di Paulo Fonseca che con una sconfitta sembra davvero condannato a lasciare la panchina del Diavolo; in secondo luogo i precedenti negativi che vedono i nerazzurri andare per la settima vittoria consecutiva in una stracittadina, come mai successo. Per parlare del derby l'ex vice di Terim in rossonero Antonio Di Gennaro è stato intervistato a Tuttosport.

Le parole di Di Gennaro sulla scelta del club di prendere Fonseca: "Se cambi Pioli vuoi alzare il livello competitivo, ma Fonseca, che è un tecnico bravo, non è un top. Mi sembra che il Milan sia rimasto lì come standard di allenatore. Fonseca poi, che alla Roma aveva lavorato bene, con la squadra che giocava un buon calcio, ha trovato delle difficoltà in tutti i sensi. Venezia a parte l’inizio di campionato non è decollato, mentre il Liverpool contro il Milan, a parte i primi 15 minuti, ha fatto quello che voleva. Secondo me la rosa del Milan è una buona rosa, ma l’obiettivo attuale è quello di vincere, o quantomeno di competere per vincere".