Di Marzio: "Al Milan non è facile scegliere la figura giusta dopo che ne sono state bruciate tante"

Ginaluca Di Marzio, intervenuto durante "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport 24, ha parlato così della situazione dirigenziale al Milan: "Partendo dal presupposto che il Milan dovrebbe avere giocatori alla Kaká, ma chi li sceglie questi giocatori? Boban è andato via, Maldini e Massara sono legati a Boban. Rangnick se non viene lui che è un manager che sceglie i giocatori allora bisognerà prendere un altro Direttore Sportivo. In questo momento non è facile scegliere la figura giusta dopo che ne sono state bruciate tante. Oggi più che l’allenatore proprio chi deve trovare i rinforzi per il Milan è il punto centrale per il futuro".