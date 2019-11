Di Marzio: "Donnarumma? Il Milan dovrà essere molto convincente con chi lo assiste"

Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sul futuro di Donnarumma: "La telenovela ricomincia perché ha un contratto in scadenza tra due anni. O si rinnova l'estate prossima, altrimenti diventa difficile per il Milan fare un prezzo giusto. Il Milan dovrà essere molto convincente non tanto con Gianluigi ma con chi lo assiste, sia in termini economici sia di progetto".