Di Marzio: "Fonseca è assolutamente appoggiato dal club. Sente la fiducia della società"

vedi letture

Nella serata di Sky Sport 24 è intervenuto in studio, in diretta da Torino, Gianluca Di Marzio, che ha parlato di Milan alla viglia della sfida di Champions League contro il Club Bruges, soffermandosi in modo particolare su Paulo Fonseca:

"C'è stato secondo me un momento nel quale la società ha fatto delle riflessioni, come normale che siano soprattutto quando non arrivano i segnali che tu vorresti. Poi però si è andati dritti nel dare fiducia a Fonseca e mi pare anche che le scelte che lui ha fatto a livello tecnico nelle ultime partite siano scelte che dimostrino come lui ha in mano la squadra, nel senso che decide anche in maniera coraggiosa, nel fare esclusioni, nel cercare di fare di testa tua, come un allenatore dovrebbe fare, ma a volte quando un allenatore si trova in difficoltà spesso fa delle scelte opportunistiche o meno rischiose di quelle che vorrebbe fare. Invece è assolutamente appoggiato dal club, e tutto quello che ha fatto fino ad adesso è perché sente la fiducia della società".