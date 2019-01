Di Marzio: "Il Milan non ha intenzione di far partire Higuain, sarebbe poi difficile sostituirlo"

Gianluca di Marzio, a Sky Sport Calciomercato, ha parlato di Higuain: “Marca è uscito con un articolo che dà imminente il passaggio al Chelsea di Higuain. Non abbiamo trovato riscontri, confermando che Sarri lo vorrebbe ma che oggi il Chelsea non ha preso una decisione su questo investimento. Inoltre, il Milan non ha intenzione di lasciarlo andare perché sarebbe difficile sostituirlo. Il Milan non guadagnerebbe dalla cessione di Higuain ma rinuncia al prestito. Ad oggi, il Milan sa che Higuain ha avuto qualche mal di pancia ma gli ha fatto capire che rimane e che deve giocare, pedalare, assumersi le proprie responsabilità. E' chiaro che la Juventus avrebbe l'interesse a fare l'operazione con il Chelsea ma solo se il Chelsea lo riscattasse a fine stagione. Il Milan non ha garantito, è un diritto di riscatto. La Juventus piuttosto che vedere il calciatore tornare indietro a fine stagione preferirebbe farlo passare ora al Chelsea a patto che poi sia riscattato. Ma ad oggi non ci sono segnali in questo senso"