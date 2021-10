Di Marzio: "Il Milan sta proseguendo sulla scia dello scorso campionato. Può arrivare fino in fondo"

Intervenuto ai microfoni di Sky, Gianluca Di Marzio ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: "Il Milan sta proseguendo nella scia dello scorso campionato e sta continuando un lavoro che dura da tempo. Il Napoli non è cambiato, ha visto il solo inserimento di Anguissa ma sorprende il tempo in cui è arrivato in alto. Sono due squadre che possono arrivare in fondo"