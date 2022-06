Di Marzio: "Maldini e Massara, situazione paradossale: questione di tempistiche"

MilanNews.it

Gianluca Di Marzio, intervenuto durante “Calciomercato – L’Originale”, ha parlato così della situazione contrattuale di Paolo Maldini e Frederic Massara: “Visto che abbiamo parlato dell’entusiasmo dell’Inter è giusto parlare anche della preoccupazione dei tifosi del Milan per quanto riguarda i rinnovi di Maldini e Massara, che non sono arrivati neanche oggi. In teoria domani a mezzanotte Maldini e Massara saranno, tra virgolette, disoccupati di lusso se non arriverà la firma domani. Sta diventando una situazione piuttosto paradossale per i tempi. Ma il Milan non è che ha scelto di non confermarli e di prendere altri dirigenti. Credo che alla fine tutto si concluderà perché gli stessi protagonisti, Maldini e Massara, non credono ad un finale diverso. È una questione di tempistiche che sta mettendo in grande difficoltà anche i dirigenti stessi nel portare avanti delle trattative di mercato e di poterle concludere, anche perché il loro contratto finisce domani. Si aspetterà quindi anche la giornata di domani per capire se dalla proprietà arriveranno questi contratti da firmare".