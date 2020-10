Intervenuto a Sky Calciomercato, Gianluca Di Marzio ha parlato di un possibile trasferimento di Bakayoko al Napoli: "L'idea del Milan è quella di non prendere il centrocampista, mentre il Napoli è vicinissima a prendere Bakayoko in prestito secco. Se domani mattina dovessero essere risolti i primi dettagli, il giocatore può essere già in Italia nel fine settimana".